ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Editör: Sami Gürel

New Mexico eylaletine bağlı Red River şehrinde motosiklet tutkunlarının bir araya geldiği bir toplantıda kanlı eylem yaşandı.

CNN'de yer alan habere göre, toplantının yapıldığı alanda silahlı saldırı sonucu çok fazla kişinin yaralandığı en az 3 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın kamu güvenliğine tehdit bir mesaj olmadığı ve detaylarının araştırıldığı bilgisi verildi.

Her yıl bu dönemde binlerce motosiklet tutkununun bir araya geldiği ve ve şehrin ana caddesinde gösteri yaptıkları açıklandı.