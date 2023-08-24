ABD'de tropik fırtınaların ardından aşırı sıcak hava uyarısı verildi

ABD'de tropik fırtınaların ardından ortabatı ve güney eyaletleri için sıcak hava uyarısı verildi.

ABD'de tropik fırtınaların ardından aşırı sıcak hava uyarısı verildi

ABD Meteoroloji Servisinin (NWS) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Hillary ve Harold tropikal fırtınaları sonrası ülkenin ortabatı ve güney eyaletlerinde etkisini gösteren yüksek basınç alanının sıcak havaya neden olduğu belirtildi.

Tehlikeli sıcak hava dalgasının ABD nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasına karşılık gelen 68,8 milyon insanı etkilediği bildirildi.

ABD'nin Chicago, Houston ve Minneapolis kentlerinde hissedilen sıcaklık 43 derece ölçüldü, ortabatı eyaletlerinde sıcaklıkların aylık ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güney California'yı 84 yıl sonra vuran ilk tropikal fırtına olduğu vurgulanan Hillary ve Texas'ı etkisi altına alan Harold tropikal fırtınasının ardından sel ve toprak kaymaları yaşanmıştı.

ABD'nin güneydoğusundaki Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin üzerinde bulunduğu Hispaniola Adası ile Porto Riko'da karaya vuran Franklin tropikal fırtınasının, ölümcül toprak kaymaları ve sellere neden olabileceği duyurulmuştu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu yılki kasırga sezonunun normalin üzerinde olacağı uyarısında bulunarak, 14 ile 21 arasında fırtına beklendiğini bildirmişti.

Beklenen fırtınaların 6 ila 11'inin kasırgaya, 2 ila 5'inin ise büyük kasırgaya dönüşme ihtimalinin bulunduğu kaydedilmişti.

Öne Çıkanlar
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat Sağlık
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı Spor
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti Dünya
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı Magazin
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı
İran'da silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı Dünya
İran'da silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı