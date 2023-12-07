ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Saldırganın da öldüğü bildirildi.

KAYNAK: İHA
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço netleşti.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 3 kişinin öldüğü 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

“Olay yerindeki müfettişlerimizden edinilen bilgiye göre, yerel bir hastanede hayatını kaybeden 3 kurban ile durumu kritik olan bir kurban var” denilen açıklamada, olayda saldırganın da öldüğü belirtildi. Nasıl öldüğü açıklanmayan saldırganın kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme amacına dair bilgi ise paylaşılmadı.

BIDEN: NORMALLEŞMESİNE İZİN VEREMEYİZ

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi’nin korkunç bir silahlı şiddet eylemiyle terörize edilen en son üniversite kampüsü olduğunu söyledi. Eşi Jill Biden ile birlikte saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiklerini belirten Biden, “Ulusumuz sadece bu yıl 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı ve silahlı şiddet eylemi nedeniyle yaklaşık 40 bin ölüm vakası yaşadı. Bu normal değildir. Bunun normalleşmesine asla izin veremeyiz” dedi.

"Başkan olduğumdan bu yana attığımız tüm adımlara rağmen, karşı karşıya olduğumuz silah şiddeti salgını için daha da fazlasını yapmamız gerekiyor” diyen Biden, “Ancak Kongre olmadan daha fazlasını yapamayız” ifadelerini kullandı.

Biden, cumhuriyetçi milletvekillerinin silah şiddetini durdurmaya yönelik adımları atma konusunda Kongre'de demokratlarla birleşmesi gerektiğini vurguladı.

SİLAHLI SALDIRI ALARMI VERİLMİŞTİ

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde silahlı saldırı alarmı verilmiş, polis tarafından yapılan açıklamada üniversitenin Beam Hall binasında "aktif bir silahlı saldırı" yaşandığı belirtilmişti. Öğrencilere binayı boşaltma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılırken, olaya müdahale edildiği kaydedilmişti.

aw092970-01.jpg

Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı Dünya
Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı
Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı Dünya
Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı Yaşam
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı
Yargıya müdahale krizi büyüyor: AKP İl Başkanı ve başsavcı şikayet edildi Gündem
Yargıya müdahale krizi büyüyor: AKP İl Başkanı ve başsavcı şikayet edildi
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak Dünya
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
Reuters, 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat Ekonomi
Reuters, 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat