ABD'de yaşayan Türk kadının anlattıkları gündem oldu. Anlattıkları Türkiye'de olsaydı ne olurdu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk kadını başına gelen 3 olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram'dan olayları çektiği videoda tek tek anlatan kadının anlattıklarının benzeri Türkiye'de yaşansa ne olurdu sorusunu akıllara getirdi.

Türk kadını başına gelen 3 konuyu şöyle özetledi:

"Amerika'da başıma gelen şaşırdığım 3 şey.

1- sinemaya gitmiştim. İlk 1 dakikası o üçüncü boyutu açmamışlar. Gözlük çalışmadı. Hemen fark etti birisi düzeltti. Neyse sonra filmi izledik. Çıkışta herkese tek tek özür dilemek için sinema bileti verdiler. Arızadan dolayı özür dileriz diye. Filmin belki 1 dakikası bile değildi hemen fark edildi.

2- Bir donat alacaktım. Girdim içeriye. excuse me (Afedersiniz) felan dedim. Sory (üzgünüm) felan diyorum. Kişi geldi "Duymamışım pardon özür dilerim. Ne istiyorsunuz" dedi. İşte istediklerimi söyledim. Para almadı. Siz duymadım. Beklettim. Özür dilerim diye. Bu da tuhaf gelmişti.

3'üncüsü ise Woolmark'tan bisiklet almıştım. 1 ay sürdüm. bindim. 1 ayın sonunda bisikletten ses geldi. Bunu sormaya gittim. Paranızımı geri istiyorsunuz. Yeni bisiklet mi direk. Hiç bir şey sormadan dedi"