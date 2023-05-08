ABD'de yaşayan Türk kadının anlattıkları gündem oldu. Anlattıkları Türkiye'de olsaydı ne olurdu

Amerika'da yaşayan bir Türk kadının anlattıkları insana verilen değeri gözler önüne serdi. Bu olayların benzeri Türkiye'de yaşansa karşılığı ne olurdu sorusunu akla getirdi.

ABD'de yaşayan Türk kadının anlattıkları gündem oldu. Anlattıkları Türkiye'de olsaydı ne olurdu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk kadını başına gelen 3 olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram'dan olayları çektiği videoda tek tek anlatan kadının anlattıklarının benzeri Türkiye'de yaşansa ne olurdu sorusunu akıllara getirdi.

Türk kadını başına gelen 3 konuyu şöyle özetledi:

"Amerika'da başıma gelen şaşırdığım 3 şey.

1- sinemaya gitmiştim. İlk 1 dakikası o üçüncü boyutu açmamışlar. Gözlük çalışmadı. Hemen fark etti birisi düzeltti. Neyse sonra filmi izledik. Çıkışta herkese tek tek özür dilemek için sinema bileti verdiler. Arızadan dolayı özür dileriz diye. Filmin belki 1 dakikası bile değildi hemen fark edildi.

2- Bir donat alacaktım. Girdim içeriye. excuse me (Afedersiniz) felan dedim. Sory (üzgünüm) felan diyorum. Kişi geldi "Duymamışım pardon özür dilerim. Ne istiyorsunuz" dedi. İşte istediklerimi söyledim. Para almadı. Siz duymadım. Beklettim. Özür dilerim diye. Bu da tuhaf gelmişti.

3'üncüsü ise Woolmark'tan bisiklet almıştım. 1 ay sürdüm. bindim. 1 ayın sonunda bisikletten ses geldi. Bunu sormaya gittim. Paranızımı geri istiyorsunuz. Yeni bisiklet mi direk. Hiç bir şey sormadan dedi"

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor Spor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku
4 ildeki FETÖ operasyonu:5 şüpheli yakalandı Güncel
4 ildeki FETÖ operasyonu:5 şüpheli yakalandı