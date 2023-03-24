ABD'deki antisemitizm vakaları en yüksek seviyeye ulaştı

ADL'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'de 2022'de 3 bin 697 antisemitik vakanın kaydedildiği duyuruldu.

2021'e kıyasla antisemitizm olaylarında yüzde 36 artış görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu artışın ADL'nin kayıt tutmaya başladığı 1979'dan bu yana kaydedilen "en yüksek oran" olduğu vurgulandı.

En çok antisemitizm vakası New York'ta

Açıklamada, en çok antisemitizm olayının görüldüğü eyalet ise 580 vaka ile New York oldu.

New York'u 518 vaka ile California, 408 vaka ile New Jersey, 269 vaka ile Florida, 211 vaka ile Texas takip etti.

Ayrıca açıklamada, söz konusu 5 eyaletteki vakaların toplamının, ABD'nin tamamındaki vakaların yüzde 54'üne tekabül ettiği belirtildi.

"ARTIŞIN TEK BİR NEDENİ YOK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADL Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Greenblatt, "Antisemitik olaylardaki bu çarpıcı ve tamamen kabul edilemez artıştan dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Greenblatt, söz konusu artış için tek bir gerekçe ya da neden olmadığına işaret ederek "Bu artışlarda beyaz üstünlükçü propaganda eylemleri, Ortodoks Yahudilere yönelik küstah saldırılar, Hristiyan kuruluşlara yönelik bomba tehditlerindeki artışlar etkili oldu." görüşünü paylaştı. (AA)