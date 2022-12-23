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Dev pandalar 20 yıl sonra Çin’e dönüyor

ABD'deki Memphis'teki Memphis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir çift dev panda, hayvanat bahçesinin Çin Zooloji Bahçeleri Derneği ile mevcut anlaşmasının sonra ermesi üzerine Çin'e geri dönecek.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:49
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ABD'deki Memphis Hayvanat Bahçesi'ndeki dev pandalar Çin’e dönüyor

Dev pandalar 20 yıl sonra Çin’e dönüyor
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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis'teki Memphis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir çift dev panda, hayvanat bahçesinin Çin Zooloji Bahçeleri Derneği ile mevcut dev panda ödünç alma anlaşmasının 20 yıl sonra sona ermesi üzerine Çin'e geri dönecek.

Hayvanat bahçesinden Çarşamba günü yapılan duyuruda, dev pandalar Ya Ya ve Le Le “önümüzdeki birkaç ay içinde Çin’e geri dönecekler” denildi.

Ya Ya ve Le Le, 2003 yılında Memphis’e geldi ve sözleşmeleri 2013’te yenilendi. Mevcut ödünç alma sözleşmesi 2023’te sona erecek.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, “Ya Ya ve Le Le, son 20 yıldır Memphis topluluğunun ayrılmaz bir parçası oldu. Onlarla zaman geçirebildiğimiz için minnettarız. Memphis Hayvanat Bahçesi’nde geçirdikleri süre boyunca Ya Ya ve Le Le, türlerinin öneminin öğrenilmesi için yürütülen öncü araştırma ve koruma projelerine yardımcı oldu” ifadeleri yer aldı.

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