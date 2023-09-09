ABD'deki Türk yoğurt şirketinden ortalığı karıştıran iş ilanı. Maaşı duyan internete akın etti

ABD’li yoğurt şirketi Chobani’nin, kurucusu Hamdi Ulukaya için verdiği iş ilanı sosyal medyada gündem oldu.

Ulukaya için yazı yazacak, konuşma metinleri hazırlayacak ve blog için içerik üretecek bir ‘hayalet yazar’ arayan şirketin iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu.

Şirket, 17 Ağustos’ta web sitesi ve LinkedIn’de yayınladığı ilanda işe alınacak kişiye yıllık 185 bin 600 ila 278 bin 400 dolar arasında maaş (bonuslar hariç) ödeyeceğini duyurdu.

İlanı gören sosyal medya kullanıcıları verilen maaş karşısında şaşkınlık yaşarken, “Bu saatten sonra işimi değiştirip, yoğurt konusunda yazılar yazabilirim” dedi.

New York’ta işverenlerin iş ilanlarında maaş aralıkları paylaşmaları zorunlu. Ancak kimi kullanıcılar piyasa ortalamasının dört katı maaş verilmesini abartılı buldu.

Chobani tarafından reklamı yapılan diğer roller arasında ulusal hesap yöneticisi (163.200 dolara kadar tazminat) ve otomasyon kontrol mühendisi (127.200 dolara kadar) yer alıyor.

2022 yılında Chobani, ABD yoğurt pazarında yüzde 20’nin üzerinde bir paya sahipti ve satışları 2 milyar doları aştı. Ancak şirket, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz planlarını erteleme kararı aldı.