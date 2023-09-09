ABD'deki Türk yoğurt şirketinden ortalığı karıştıran iş ilanı. Maaşı duyan internete akın etti

ABD'li dünyaca ünlü yoğurt şirketi Chobani'nin, kurucusu Hamdi Ulukaya için verdiği sosyal medyada gündem oldu. Ulukaya için 'hayalet yazar' arayan firma, bu kişiye yıllık 7 milyon liradan fazla maaş vadetti.

ABD'deki Türk yoğurt şirketinden ortalığı karıştıran iş ilanı. Maaşı duyan internete akın etti

ABD’li yoğurt şirketi Chobani’nin, kurucusu Hamdi Ulukaya için verdiği iş ilanı sosyal medyada gündem oldu.

Ulukaya için yazı yazacak, konuşma metinleri hazırlayacak ve blog için içerik üretecek bir ‘hayalet yazar’ arayan şirketin iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu.

Şirket, 17 Ağustos’ta web sitesi ve LinkedIn’de yayınladığı ilanda işe alınacak kişiye yıllık 185 bin 600 ila 278 bin 400 dolar arasında maaş (bonuslar hariç) ödeyeceğini duyurdu.

İlanı gören sosyal medya kullanıcıları verilen maaş karşısında şaşkınlık yaşarken, “Bu saatten sonra işimi değiştirip, yoğurt konusunda yazılar yazabilirim” dedi.

New York’ta işverenlerin iş ilanlarında maaş aralıkları paylaşmaları zorunlu. Ancak kimi kullanıcılar piyasa ortalamasının dört katı maaş verilmesini abartılı buldu.

Chobani tarafından reklamı yapılan diğer roller arasında ulusal hesap yöneticisi (163.200 dolara kadar tazminat) ve otomasyon kontrol mühendisi (127.200 dolara kadar) yer alıyor.

2022 yılında Chobani, ABD yoğurt pazarında yüzde 20’nin üzerinde bir paya sahipti ve satışları 2 milyar doları aştı. Ancak şirket, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz planlarını erteleme kararı aldı.

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Fas'ta 6,9 büyüklüğünde deprem Dünya
Fas'ta 6,9 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 3 ölü, 1 yaralı Yaşam
Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Milli takımda kim elini taşın altına sokacak? Spor
Milli takımda kim elini taşın altına sokacak?
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada Yaşam
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı Yaşam
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Depremin 215'inci günü: Temel kazısında enkazdan ceset çıktı Güncel
Depremin 215'inci günü: Temel kazısında enkazdan ceset çıktı