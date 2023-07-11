ABD’den Ankara’da satılık bina. Tarihi bina satışa çıkarıldı

Halktv’den Olcay Aydilek’in haberine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yaklaşık bir yıl önce, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edildiği için tartışmalara yol açan yeni binasına taşındı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, elçiliğin yeni binasında 29 Ağustos 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“ABD Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecektir. Bu tarihi bir gelişmedir.”

BİNA SATILIYOR

ABD, 1954 yılından itibaren büyükelçilik olarak kullandığı Atatürk Bulvarı üzerindeki eski binayı, satılığa çıkardı. Açıklama, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den geldi. Flake, Bitter Dergisi’nin sahibi Levent Çelikay’a konuştu. Büyükelçi Flake, binanın satışa çıkarıldığını ve konuyla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilgilendiğini söyledi.

Büyükelçi Flake, Almanlar’ın binaya talip olup olmadığı sorusunu da “Bilmiyorum ama Almanya’nın büyükelçilik binası yeterince büyük değil mi?” diyerek başka bir soruyla yanıtladı.

Çelikay, Kanada Büyükelçiliği’nin düzenlediği Milli Gün Resepsiyonu’nda Flake ile karşılaştığını, Flake’e eski büyükelçilik binasının durumunu sorduğunu anlattı. Flake’in, binanın satılacağını ilk ağızdan söylediğini kaydetti. Çelikay, ABD Büyükelçisi’nin, arazinin fiyatı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını da dile getirdiğini ifade etti.

3’ÜNCÜ DERECE SİT ALANI

ABD’nin, satılığa çıkardığı eski Ankara Büyükelçiliği binası, yaklaşık 16 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor. Arazi, Başkent’in en değerli bölgesinde yer alıyor. Çelikay’ın verdiği bilgiye göre arazinin 3’üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde olmasından dolayı eski yapıda pek fazla bir değişiklik yapılamıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile görüşülerek, gerekli izinlerin ve onayların alınması durumunda, imar planında bazı değişiklikler yapılabilecek.