ABD’den flaş iddia: Rusya Kiev’in yüzde 90’ını yok edecek

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 senedir devam eden savaşta, Batı’nın desteği ile Ukrayna bugüne kadar ciddi bir direniş göstermiş durumda. Zaman zaman Rusya’nın hamleleri şiddetlense de şimdiye kadar istediğini alabilmiş değil.

ABD’nin ünlü düşünce kuruluşu STRATFOR ise Rusya’nın artık tahammülünün kalmadığını yazdı. Amerikan özel istihbarat ve analitik şirketi STRATFOR'dan uzmanlar yayınladıkları raporda Rusya’nın Kiev ve Odessa şehirlerinin yüzde 40 ila 90’ınını yok edebileceklerini belirttiler.

Analistlere göre yıkım yüzdesi şu şekilde olacak:

-endüstriyel altyapı - %70,

-liman altyapısı - %80'e kadar,

-lojistik altyapısı - yaklaşık% 90,

-konut stoku - "en iyi ihtimalle" %40.

Yine analistlerin raporlarına göre Rusya bu yıkımları yapabilmek için, özel başlıklı füzeler, yeni fiziksel prensiplere dayalı silahlar, kitle imha silahları ve yapay zeka ürünü robotik askerleri de kullanacak.

SAVAŞTA SON DURUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barışın ancak Rusya’nın “hedeflerine ulaştığında" gerçekleşeceğini söyledi.

Putin bu sözleri, Şubat 2022'de Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana düzenlediği ilk yıl sonu programında gazetecilerin ve Rus vatandaşlarının sorularını yanıtlarken sarfetti.

Programın çoğu, Putin’in "Ukrayna'daki özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşa odaklandı.

Putin, savaşı Rusya’nın kazanmakta olduğu konusunda ısrar etti.

Rusya’daki çoğu büyük kanal tarafından yayınlanan ve dört saatten uzun süren program, Putin'in Ruslara şu seslenişiyle başladı:

"Ülkemizin egemenlik olmadan var olması imkansız."

"Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'da barış olacak" diyen Putin, bu hedeflerin değişmediğini söyledi ve bu hedefleri Ukrayna’yı “Nazilerden arındırma, askersizleştirme ve tarafsız bir statüye kavuşturma” olarak tanımladı.

Bunlar Putin’in savaşın başından beri kullandığı nitelendirmeler.

Putin, Gazze'deki durum hakkında da konuştu ve bunu Ukrayna'ya "hiç benzemeyen" bir ölçekte gelişen bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Putin, Rusya'nın şu anda Ukrayna'da toplam 617 bin askerinin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca geçen yıl askere çağrılan 300 bin kişinin yanı sıra 486 bin kişinin de gönüllü olarak sözleşmeli asker statüsünde kaydolduğunu iddia etti.

Askeri kayıpların sayısını belirtmedi ancak yakın çevresi içindeki kişilerin ve yine yakın çevresi içindeki kişilerin çocuklarının öldüğünü söyledi.

Gizli bir ABD istihbarat raporuna göre, bu hafta savaşın başlangıcından bu yana 315 bin Rus askeri öldü veya yaralandı. Bu rakam, işgalin başlangıcında Rusya'nın askeri personel sayısının neredeyse % 90'ını oluşturuyor.

Putin, Ukrayna'da cephede Rus kuvvetlerinin üstünlüğü olduğunu iddia etti.

Basın toplantısında, “Mütevazı bir şekilde ifade edecek olursak, silahlı kuvvetlerimiz tüm temas hattı boyunca daha iyiye gidiyor" dedi.

Son aylarda cephe hattında çok hareket olmadı. Rusya, Donetsk bölgesindeki iki doğu kasabasını, Mariinka ve Avdiivka'yı hedef alıyor.

Putin, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına ve Ukrayna işgalinden kaynaklanan siyasi izolasyona rağmen Rusya'nın "ilerleyebileceğini” savundu.