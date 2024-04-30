Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu

Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu
Kaynak: DHA
Mardin'in Midyat ilçesinde, sosyal medyada medyumluk yapan ve tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren medyuma gözaltı kararı çıktı.
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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 1

Mardin'in Midyat ilçesinde, sosyal medyada kendisini 'medyum' olarak tanıtan Yusuf Y. adını kullanan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 2

Yusuf Y., canlı yayında tartıştığı kişilere cinsel organını gösterdiği ve kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurduğu iddia edildi.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 3

Ayrıca, sosyal medyada açtığı yayınlarda '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama' gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldığı belirtildi.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 4

Kaydedilen görüntülerde Yusuf Y.'nin soyunup cinsel organını gösterdiği ve tehditlerde bulunduğu görüldü.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 5

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Y. hakkında yapılan şikayetler sonrasında soruşturma başlattı ve ifade vermeye gitmeyen Yusuf Y. için gözaltı kararı çıkarıldı.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 6

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 7

Yusuf Y.’nin kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da göstererek “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” sözlerini kullandığı görüldü.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 8

Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi dikkat çekti.

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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 9
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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 10
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Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu 11
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