Canlı yayında orasını burasını gösteren medyum hakkında karar. Büyü yapıp iş bitiriyordu

Mardin'in Midyat ilçesinde, sosyal medyada kendisini 'medyum' olarak tanıtan Yusuf Y. adını kullanan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yusuf Y., canlı yayında tartıştığı kişilere cinsel organını gösterdiği ve kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurduğu iddia edildi.
Ayrıca, sosyal medyada açtığı yayınlarda '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama' gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldığı belirtildi.
Kaydedilen görüntülerde Yusuf Y.'nin soyunup cinsel organını gösterdiği ve tehditlerde bulunduğu görüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Y. hakkında yapılan şikayetler sonrasında soruşturma başlattı ve ifade vermeye gitmeyen Yusuf Y. için gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yusuf Y.’nin kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da göstererek “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” sözlerini kullandığı görüldü.
Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi dikkat çekti.