Ukrayna düşüyor. Geciken yardımlar Putin'e zaferi müjdeliyor

Trump yanlılarının Washington'daki kararlı direnişinin Ukrayna’ya kaybettirdiği 4 ay, Ukrayna açısından bir alaca karanlık kuşağı yarattı. Rus birliklerine karşı inanılmaz beklenmedik başarılar kaydeden Ukrayna ordusunda, geçtiğimiz yılın Haziran ayında mühimmat sıkıntı baş göstermeye başlamıştı. Söz konusu ve süreçte buna eklenen türlü zorluklardan sonra Ukrayna şimdi ölüm kalım aşamasından bir önceki eşikte, çaresizce yardım bekliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi doğu cephesindeki üç köyden taktiksel olarak geri çekilmek zorunda kaldıklarını belirterek, Rus güçlerinin 1.000 kilometreden uzun cephe hattı boyunca saldırmaya devam ettiğini ve Şubat ayından beri yaşanan zorlu çatışmaların ardından ele geçirdikleri Avdiivka'nın batısında çarpışmaların arttığını söyledikten sonra “Savaşın başından beri en zorlu şartlarla yüz yüzeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci Ardan Zentürk, Youtube kanalına eklediği yeni videosunda Rusların ilerleyişi ve Ukrayna’nın içinde bulunduğu zorlu şartları mercek altına yatırdı.

"BU, AVRUPALILARIN SAÇMALAMALARINDAN KAYNAKLANAN BİR DURUM"

Askerlikte komutanların en sevmediği şeyin geri çekilmek olduğunu söyleyen Zentürk, bunun nedenini “Çekilirsin bir daha dönemezsin. Çekildiğin yere dönmek imkansızdır. Çünkü düşman senin çekildiğin yeri daha güçlü bir savunmayla korur” diye açıkladı. Rusya’nın geleceğe dönük daha büyük bir taarruzda Ukrayna’yı tehdit etmediği bilgisini de paylaşan gazeteci sözlerine “Bu durum Ukrayna ordusunun yanlışlığından kaynaklanmadı. Ukrayna ordusunun askerinin korkatlığından kaynaklanmadı. Bu bu tamamen Washington'daki iç politikaya tezahür etmiş bir durum ve Avrupalıların hala saçmalamalarından kaynaklanan bir durum” iddiasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “Avrupa Birliği ve NATO'yu kararlaştırılan askeri yardımı en hızlı şekilde aktarmaları konusunda uyarıyorum. Yavaş gelen destek gelmemiş gibi bir ortam doğruyor” sözlerine de değinen Zentürk “Senin ihtiyaç duyduğun anda mermi gelmemiş, adam üstünlüğü sağlamış, sen bana mermi veriyorsun. Ne yapacağım ben o mermiyi şimdi?” diye konuştu.

Ukrayna’nın yaşadığı enerji problemini de gündeme taşıyan Zentürk, Rusya’nın Ukrayna enerji hatlarına dönük saldırılarını sürdürdüğünü belirttikten sonra “Termal enerji santrallerinin %80'i, hidro enerji santrallerinin %35'u şu anda çalışamaz halde” dedi.