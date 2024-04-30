Ukrayna düşüyor. Geciken yardımlar Putin'e zaferi müjdeliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna düşüyor. Geciken yardımlar Putin'e zaferi müjdeliyor
Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Kongresi'ndeki Donald Trump'a yakın aşırı sağcı cumhuriyetçi milletvekilleri ve senatörlerin Ukrayna’ya karşı aldıkları tavır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için zafer hediyesi olacak gibi duruyor.

Trump yanlılarının Washington'daki kararlı direnişinin Ukrayna’ya kaybettirdiği 4 ay, Ukrayna açısından bir alaca karanlık kuşağı yarattı. Rus birliklerine karşı inanılmaz beklenmedik başarılar kaydeden Ukrayna ordusunda, geçtiğimiz yılın Haziran ayında mühimmat sıkıntı baş göstermeye başlamıştı. Söz konusu ve süreçte buna eklenen türlü zorluklardan sonra Ukrayna şimdi ölüm kalım aşamasından bir önceki eşikte, çaresizce yardım bekliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi doğu cephesindeki üç köyden taktiksel olarak geri çekilmek zorunda kaldıklarını belirterek, Rus güçlerinin 1.000 kilometreden uzun cephe hattı boyunca saldırmaya devam ettiğini ve Şubat ayından beri yaşanan zorlu çatışmaların ardından ele geçirdikleri Avdiivka'nın batısında çarpışmaların arttığını söyledikten sonra “Savaşın başından beri en zorlu şartlarla yüz yüzeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci Ardan Zentürk, Youtube kanalına eklediği yeni videosunda Rusların ilerleyişi ve Ukrayna’nın içinde bulunduğu zorlu şartları mercek altına yatırdı.

34188476530-b3069d087d-o-1-scaled-864x486-c-center-001.jpg

"BU, AVRUPALILARIN SAÇMALAMALARINDAN KAYNAKLANAN BİR DURUM"

Askerlikte komutanların en sevmediği şeyin geri çekilmek olduğunu söyleyen Zentürk, bunun nedenini “Çekilirsin bir daha dönemezsin. Çekildiğin yere dönmek imkansızdır. Çünkü düşman senin çekildiğin yeri daha güçlü bir savunmayla korur” diye açıkladı. Rusya’nın geleceğe dönük daha büyük bir taarruzda Ukrayna’yı tehdit etmediği bilgisini de paylaşan gazeteci sözlerine “Bu durum Ukrayna ordusunun yanlışlığından kaynaklanmadı. Ukrayna ordusunun askerinin korkatlığından kaynaklanmadı. Bu bu tamamen Washington'daki iç politikaya tezahür etmiş bir durum ve Avrupalıların hala saçmalamalarından kaynaklanan bir durum” iddiasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “Avrupa Birliği ve NATO'yu kararlaştırılan askeri yardımı en hızlı şekilde aktarmaları konusunda uyarıyorum. Yavaş gelen destek gelmemiş gibi bir ortam doğruyor” sözlerine de değinen Zentürk “Senin ihtiyaç duyduğun anda mermi gelmemiş, adam üstünlüğü sağlamış, sen bana mermi veriyorsun. Ne yapacağım ben o mermiyi şimdi?” diye konuştu.

Ukrayna’nın yaşadığı enerji problemini de gündeme taşıyan Zentürk, Rusya’nın Ukrayna enerji hatlarına dönük saldırılarını sürdürdüğünü belirttikten sonra “Termal enerji santrallerinin %80'i, hidro enerji santrallerinin %35'u şu anda çalışamaz halde” dedi.

csm-2nd-anniversary-war-ukraine-a2aed9018f.jpeg

İlgili Haberler
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti
Ukrayna birlikleri geri çekilmeye başladı. Rus ordusunun korkutan ilerleyişi sürüyor
Son Haberler
Ortaokul öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını kesti Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını kesti
50 bin liradan 10 milyon liraya yükseldi Ekonomi
50 bin liradan 10 milyon liraya yükseldi
Yargıtay Başkanlık Seçimleri 6 Mayıs’a ertelendi. Düğüm çözülemiyor Gündem
Yargıtay Başkanlık Seçimleri 6 Mayıs’a ertelendi. Düğüm çözülemiyor
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu Magazin
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Yerel Haberler
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı
Bebek sahibi aileleri kahreden haber Ekonomi
Bebek sahibi aileleri kahreden haber