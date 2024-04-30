‘Esir takası anlaşması olsun veya olmasın Refah’a gireceğiz’ Netanyahu’dan kritik Refah açıklaması

Kaynak: Reuters
‘Esir takası anlaşması olsun veya olmasın Refah’a gireceğiz’ Netanyahu’dan kritik Refah açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Filistin’in Refah kentine olası kara saldırısı hakkında kritik bir açıklamada bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve rehine takası anlaşması olsun veya olmasın Hamas’ı ortadan kaldırmak için Refah’a gireceklerini ifade etti.

ap209238193704-001.jpgİSRAİL BASINI YER VERMİŞTİ

İsrail ordu radyosunda yayınlanan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında süren esir takası müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı ve "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde bir uzlaşıya varılamazsa, İsrail ordusunun Filistin halkının sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı ifade edilmişti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söylemişti fakat bu tarihi kamuoyuyla paylaşmadı.

İsrail hükümeti bir süredir 1,5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Netanyahu, Refah kentine ilişkin kara saldırısının "terörist taburlarının ortadan kaldırılması" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

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