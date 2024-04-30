Bankalar SMS gönderdi! 2 milyonun faiz getirisi rekor kırdı

Geçen hafta gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranları yüzde 50 olarak sabit tutuldu. Bu kararın ardından, bankaların müşterilerine telefon veya SMS yoluyla ulaşarak mevduat hesaplarına yönlendirme çabaları gözlemlendi.

Peki karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?

AKBANK

Faiz Oranı: %55,00

Net Getiri: 91.616 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.091.616 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: %56,00

Net Getiri: 93.282 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.093.282 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %51,00

Net Getiri: 84.953 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.084.953 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %58,00

Net Getiri: 96.614 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.096.614 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %57,00

Net Getiri: 94.948 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.094.948 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %54,00

Net Getiri: 89.951 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.089.951 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %54,00

Net Getiri: 89.951 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.089.951 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı: %52,46

Net Getiri: 87.385 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.087.385 TL

QNB FİNANS

Faiz Oranı:%50,50

Net Getiri: 84.121 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.084.121 TL

ING

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 74.959 TL

Vade Sonu Ödeme: 2.074.959 TL

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