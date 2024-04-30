Bankalar SMS gönderdi! 2 milyonun faiz getirisi rekor kırdı

Geçen hafta gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranları yüzde 50 olarak sabit tutuldu. Bu kararın ardından, bankaların müşterilerine telefon veya SMS yoluyla ulaşarak mevduat hesaplarına yönlendirme çabaları gözlemlendi.
Peki karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?
AKBANK
- Faiz Oranı: %55,00
- Net Getiri: 91.616 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.091.616 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: %56,00
- Net Getiri: 93.282 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.093.282 TL
ON PLUS
- Faiz Oranı: %51,00
- Net Getiri: 84.953 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.084.953 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: %58,00
- Net Getiri: 96.614 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.096.614 TL
FİBABANK
- Faiz Oranı: %57,00
- Net Getiri: 94.948 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.094.948 TL
ENPARA
- Faiz Oranı: %54,00
- Net Getiri: 89.951 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.089.951 TL
DENİZ BANK
- Faiz Oranı: %54,00
- Net Getiri: 89.951 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.089.951 TL
HAYAT FİNANS
- Kâr Payı: %52,46
- Net Getiri: 87.385 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.087.385 TL
QNB FİNANS
- Faiz Oranı:%50,50
- Net Getiri: 84.121 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.084.121 TL
ING
- Faiz Oranı: %45,00
- Net Getiri: 74.959 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.074.959 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: %23,00
- Net Getiri: 38.312 TL
- Vade Sonu Ödeme: 2.038.312 TL.
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