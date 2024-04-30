Bankalar SMS gönderdi! 2 milyonun faiz getirisi rekor kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar SMS gönderdi! 2 milyonun faiz getirisi rekor kırdı
Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmeme kararı sonrasında, bankalar müşterileri için mevduat cazibesini artırmaya yöneldi. Yapılan son güncellemelerle, aylık faiz oranları yüzde 60 seviyelerine ulaştı.

Geçen hafta gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranları yüzde 50 olarak sabit tutuldu. Bu kararın ardından, bankaların müşterilerine telefon veya SMS yoluyla ulaşarak mevduat hesaplarına yönlendirme çabaları gözlemlendi.

Peki karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?

AKBANK

  • Faiz Oranı: %55,00
  • Net Getiri: 91.616 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.091.616 TL

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: %56,00
  • Net Getiri: 93.282 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.093.282 TL

ON PLUS

  • Faiz Oranı: %51,00
  • Net Getiri: 84.953 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.084.953 TL

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: %58,00
  • Net Getiri: 96.614 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.096.614 TL

FİBABANK

  • Faiz Oranı: %57,00
  • Net Getiri: 94.948 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.094.948 TL

ENPARA

  • Faiz Oranı: %54,00
  • Net Getiri: 89.951 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.089.951 TL

DENİZ BANK

  • Faiz Oranı: %54,00
  • Net Getiri: 89.951 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.089.951 TL

HAYAT FİNANS

  • Kâr Payı: %52,46
  • Net Getiri: 87.385 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.087.385 TL

QNB FİNANS

  • Faiz Oranı:%50,50
  • Net Getiri: 84.121 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.084.121 TL

ING

  • Faiz Oranı: %45,00
  • Net Getiri: 74.959 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.074.959 TL

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: %23,00
  • Net Getiri: 38.312 TL
  • Vade Sonu Ödeme: 2.038.312 TL.

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