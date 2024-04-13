ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı

Kaynak: İHA
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koymasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'a yönelik sert bir çağrıda bulundu.

İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi beklentisiyle, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında bir İsrail bağlantılı gemiye el koyması, Batılı ülkelerin tepkisine neden oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı açıklamada, İran'ı, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisini "derhal serbest bırakmaya" çağırdı.

Watson, "Provokasyon olmaksızın sivil bir gemiye el konulması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık eylemidir" ifadelerini kullandı.

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