22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran’daki protestoların şiddet kullanılarak bastırılması ve protestocular hakkındaki açılan davalarla bağlantılı İranlı 5 yetkili ve 1 kurumu yaptırım listesine aldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 00:06
Takip Et

ABDden İranlı 5 yetkili ve 1 kuruma yaptırım

İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
+
Aa
-

İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar ile ilgili ABD’de 5 yetkili ve 1 kurumu yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların protestoların şiddet kullanarak bastırılması ve protestocular hakkındaki açılan davalarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, “İran rejiminin, haklarını savunan kendi halkına karşı şiddet uygulamasını kınıyoruz. ABD ve ortaklarımız, temel özgürlükleri için savaşan İran vatandaşlarına karşı işlenen korkunç suistimaller için İranlı yetkililerden hesap sormaya kararlıdır" dedi.

VARLIKLARI DONDURULACAK

Yaptırım listesinde, İran genelinde kovuşturmaları ve cezai kararların uygulanmasını denetleyen İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, Besic Direniş Gücü’nde üst düzey yetkili olan Moslem Moein ve Hossein Maroufi, Tahran Devrim Muhafızları Komutanı Hassan Hassanzadeh ile Beyt-al Moghadas Kolordusu ve Kürdistan Devrim Muhafızları Komutanı Seyed Sadık Hüseyni yer aldı.

Yaptırım listesine ayrıca, İran Kolluk Kuvvetleri (LEF) için zırhlı araçlar ve ekipmanlar üreten Imen Sanat Zaman Fara adlı şirket eklendi. Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD’de bulunan varlıkları dondurularak, ABD’ye girişleri ve ABD’li kişileri ile iş yapmaları yasaklanacak. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
3
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
6
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
﻿İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
﻿İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
﻿İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
﻿Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler
﻿Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler
﻿Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler
﻿ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
﻿ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
﻿ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.