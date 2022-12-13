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İngiltere'den Rusya ve İran'a kirli anlaşma suçlaması

İngiltere, Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarıyla ilişkili 12 Rus ordu komutanının yanı sıra saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının üretimi ve tedarikinde yer alan İranlı iş adamlarına yaptırım uygulayacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 18:24
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Rus komutanlara ve İranlı iş adamlarına İngiltere'den yeni yaptırımlar

İngiltere'den Rusya ve İran'a kirli anlaşma suçlaması
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Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçlarının üretimi ve/veya tedarikinde yer alan İranlı iş adamlarına ve bir askeri yetkiliye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı göndererek Rusya'nın en büyük askeri destekçilerinden biri haline geldiğini gösteren ABD'nin açıklamalarına atıfta bulunuldu ve İran yapımı insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırılarda merkezi rol oynadığı bildirildi.

VARLIKLARI DONDURULACAK 

Öte yandan, İngiltere'nin yeni yaptırımlarının, Ukrayna sivil altyapısına yapılan saldırıların ardından Rus ordusundaki 12 komutanı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, yaptırım uygulanacak isimlerin İngiltere’deki varlıklarının dondurulacağı ve bu kişilere yönelik seyahat yasağı getirileceği vurgulandı.

"KİRLİ ANLAŞMALAR YAPIYOR"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de değerlendirmelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Rus güçlerinin Ukrayna'daki şehirlere ve masum sivillere yönelik hesaplı saldırıları cevapsız kalmayacak. İran rejimi, kendi halkından gelen güçlü değişim çağrıları karşısında giderek daha fazla yalnızlaşıyor ve hayatta kalmak için umutsuz bir çabayla (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le kirli anlaşmalar yapıyor."

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