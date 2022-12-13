Dünyaca ünlü kripto para borsasına büyük suçlama

ABD Adalet Bakanlığı'nın, kripto dünyasının en büyük platformu Binance ve platformun kurucu CEO'su Changpeng Zhao'yu (CZ) kara para aklama ve yaptırımları delmekle suçlamayı düşündüğü iddia edildi.

DÖRT FARKLI KAYNAĞA DAYANDIRDI

Reuters'ın dört kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD, 2018'den beri devam eden davada Binance ve CZ'ye kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarını yöneltebilir. Haberde, Bakanlığın, davayı sonuçlandırmayı ertelemeyi düşündüğü ve savcılar arasında görüş ayrılığı yaşandığı ifade edildi.

AVUKATLARLA BAKANLIK GÖRÜŞÜYOR

Adalet Bakanlığı'nın, Binance'in avukatlarıyla olası bir ikrar anlaşmasını da tartıştığını öne sürüldü. İkrar anlaşmasında, sanık, suçu kabul etmesi karşılığında ceza indirimler alabiliyor.

Davaya dahil olan bazı federal savcıların, soruşturmada şimdiye dek toplanan kanıtların şirkete ve CZ de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli olduğunu düşündüğü belirtildi.

Hukuk firması Gibson Dunn'da görev alan ve Binance'i temsil eden savunma avukatlarının, son dönemde Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığı haberde belirtildi. Adalet Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı, Binance avukatları ise "Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.