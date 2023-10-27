ABD'den kan donduran iddia: Rusya emirlere uymayan askerlerini infaz ediyor

ABD, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın emirlere uymayı reddeden askerleri infaz ettiğini iddia etti.

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'den kan donduran iddia: Rusya emirlere uymayan askerlerini infaz ediyor

Arabnews'te yer alan habere göre, Beyaz Saray Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rus ordusunun Ukrayna ile savaşla ilgili emirlere uymayan askerleri infaz ettiğine dair bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Rus ordusunun emirlere uymayı reddeden askerleri infaz ettiğine dair bilgimiz var" dedi.

Kirby, "Aynı zamanda Rus komutanların, Ukrayna topçu ateşinden geri çekilmek istemeleri halinde birliklerin tamamını infaz etmekle tehdit ettiklerine dair bilgimiz var" dedi.

Kremlin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya'nın ABD büyükelçiliğinden temsilciler konuyla ilgili yorum taleplerine ise yanıt vermedi.

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