ABD'den kan donduran iddia: Rusya emirlere uymayan askerlerini infaz ediyor

Arabnews'te yer alan habere göre, Beyaz Saray Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rus ordusunun Ukrayna ile savaşla ilgili emirlere uymayan askerleri infaz ettiğine dair bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Rus ordusunun emirlere uymayı reddeden askerleri infaz ettiğine dair bilgimiz var" dedi.

Kirby, "Aynı zamanda Rus komutanların, Ukrayna topçu ateşinden geri çekilmek istemeleri halinde birliklerin tamamını infaz etmekle tehdit ettiklerine dair bilgimiz var" dedi.