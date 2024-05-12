Gürcistan'da halk yabancı ajan yasasına karşı sokaklara döküldü

Protestocular ve muhalefet partisine mensup vekiller dün akşam saatlerinde Georgian Dream adlı iktidar partisinin ofisine geldi. İktidarı yabancı ajan yasası hakkında son kez uyardığını belirten protesto sözcüsü bu yasanın Putin'in zorlamasıyla çıktığını ve Gürcistan'ın iyiliğini düşünen hiç kimsenin buna taraf olamayacağını bildirdi.

Göstericiler ve vekiller açıklama yaptıktan sonra dağıldı. Bir kaç grup polisle kısa süreli arbede yaşasa da şu ana kadar çatışma veya tutuklama haberi geçilmiş değil.

13 Mayıs Pazartesi günü Gürcistan parlamentosu tasarıyı üçüncü ve son okumada değerlendirmeye başlayacak. Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet, yasaya karşı çıkan ABD ve AB'ye kulak verilmesini talep ediyorlar.