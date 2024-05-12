Gürcistan'da halk yabancı ajan yasasına karşı sokaklara döküldü

Kaynak: Haber Merkezi
Gürcistan'da halk yabancı ajan yasasına karşı sokaklara döküldü
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "yabancı ajanlar" yasasına karşı geniş çaplı protestolar devam ediyor .

Protestocular ve muhalefet partisine mensup vekiller dün akşam saatlerinde Georgian Dream adlı iktidar partisinin ofisine geldi. İktidarı yabancı ajan yasası hakkında son kez uyardığını belirten protesto sözcüsü bu yasanın Putin'in zorlamasıyla çıktığını ve Gürcistan'ın iyiliğini düşünen hiç kimsenin buna taraf olamayacağını bildirdi.

Göstericiler ve vekiller açıklama yaptıktan sonra dağıldı. Bir kaç grup polisle kısa süreli arbede yaşasa da şu ana kadar çatışma veya tutuklama haberi geçilmiş değil.

13 Mayıs Pazartesi günü Gürcistan parlamentosu tasarıyı üçüncü ve son okumada değerlendirmeye başlayacak. Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet, yasaya karşı çıkan ABD ve AB'ye kulak verilmesini talep ediyorlar.

gnulvocxaaa2zk7.jpg

gnulvqexiaaw-ml.jpg

İlgili Haberler
Gürcistan’dan Avrupa Birliği açıklaması
Gürcistan’dan Avrupa Birliği açıklaması
Gürcistan'da sular durulmuyor. Son açıklama halkı çileden çıkarttı
Son Haberler
O yollar bugün kapalı olacak. İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat Gündem
O yollar bugün kapalı olacak. İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat
Okan Buruk tehlikede Spor
Okan Buruk tehlikede
Özgür Demirtaş’tan ‘Çıkar telefonunu’ diyen dayılara tokat gibi cevap. Deliriyorum’ diyerek satır satır anlattı Ekonomi
Özgür Demirtaş’tan ‘Çıkar telefonunu’ diyen dayılara tokat gibi cevap. Deliriyorum’ diyerek satır satır anlattı
CHP yönetiminden belediyelere tasarruf genelgesi Gündem
CHP yönetiminden belediyelere tasarruf genelgesi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 12 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü Dünya
ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü
Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor. Mehmet Şimşek yarın paketi açıklayacak Ekonomi
Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor. Mehmet Şimşek yarın paketi açıklayacak