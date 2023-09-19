ABD’den Karabağ’da ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karabağ’da ateşkes çağrısında bulunarak, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor” dedi.

KAYNAK: İHA
ABD’den Karabağ’da ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan’ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Blinken, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor” dedi.

Anlaşmazlıkların çözümü için güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Blinken, söz konusu operasyonun bölgede adil ve onurlu bir barış için gerekli şartların oluşturulması yönündeki çabalara ters düştüğünü aktararak, “Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygı çerçevesinde diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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