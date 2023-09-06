ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rusya'ya silah sağlarsanız bedelini ödersiniz

Beyaz Saray danışmanı Jake Sullivan, Rusya-Kuzey Kore silah müzakerelerinin 'aktif olarak ilerlediğini' söyledi ve Pyongyang'ı anlaşmaya karşı uyardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rusya'ya silah sağlarsanız bedelini ödersiniz

Editör: Çağlar Bülent Sansar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki müzakerelerin "aktif olarak ilerlediğine" inandığını söyledi.

Sullivan, Washington'un Pyongyang'ın olası bir silah anlaşması konusunda Moskova ile görüşmelerde olduğu konusunda uyarmasının ardından, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşı için Rusya'ya silah satması halinde "bir bedel" ödeyeceğini söyledi.

Danışman ayrıca “Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırmak, modern egemen bir ulusa ait toprakları fethetmeye çalışmak için savaş alanında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamak, bu Kuzey Kore'ye iyi yansımayacak. Uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

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