Ortadoğu'da ABD Rusya gerilimi tırmanıyor. ABD savaş uçakları bölgeye geldi

ABD, Rus uçaklarının 'güvensiz ve profesyonelce olmayan davranışları' sonrasında Orta Doğu'ya savaş uçakları konuşlandırıyor.

Ortadoğu'da ABD Rusya gerilimi tırmanıyor. ABD savaş uçakları bölgeye geldi

CNN International'in haberine göre, ABD ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının 'güvensiz ve profesyonelce olmayan davranışları' konusundaki endişeleri nedeniyle bu hafta Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları konuşlandırdığını duyurdu.

CENTCOM komutanı General Michael Eric yaptığı açıklamada, “Rus Kuvvetlerinin güvensiz ve profesyonel olmayan davranışları, profesyonel bir hava kuvvetlerinden beklediğimiz gibi değil. Ortaklarımız ve müttefiklerimizin yanı sıra, bölgedeki güvenlik ve istikrarı geliştirmeye kararlıyız” dedi.

Bir ABD Hava Kuvvetleri Merkez sözcüsü, Rus uçaklarının son birkaç hafta içinde profesyonel olmayan davranışlarında bir artış olduğunu söylerken, ABD jetleriyle sık sık özellikle Ortadoğu'da ve Suriye'de 'it dalaşına' girdiklerini belirtti.

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