ABD’den Türk çeliği kararı

ABD hükümetinin Uluslararası Ticaret Değerlendirme Komisyonu, Türkiye'den ithal kalaylanmış çelikten ilave ek gümrük vergisi alınması talebini reddederek dört ülkeden ithal kalaylanmış çelikten alınan gümrük vergisini de kaldırdığını söyledi.



Reuters’te yer alan habere göre Beyaz Saray'ın ticaret konularındaki yetkili kurumu Uluslararası Ticaret Komisyonu, söz konusu ürünlerden ek gümrük vergisi alınması amacıyla ABD'li kuruluşların ilettiği talebi reddettiği paylaşıldı.



Diğer yandan kurum ABD Ticaret Bakanlığı'nın aldığı Güney Kore, Almanya ve Kanada'dan ithal kalaylanmış çelikten yüzde 2,69 ila yüzde 6,88 oranında antidamping gümrük vergisi alınması kararını kaldırdığını açıkladı. Buna ek olarak Çin'den ithal ürünlerden alınan yüzde 122,5 oranında sübvansiyonu engelleme amaçlı gümrük vergisine de son verdi.



ABD bu kararların ardından Çin, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye'den ithal kalaylanmış çelikten yüzde 25 oranında gümrük vergisi almaya devam edecek.