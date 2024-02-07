İki Fed yetkilisinden faiz yorumu

Kaynak: Bloomberght
İki Fed yetkilisinden faiz yorumu
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi beklendiği gibi politika yapıcıların muhtemelen "bu yılın sonlarında" faiz oranlarını düşürme konusunda güven kazanacağını fakat acele etmeye gerek görmediğini vurguladı.

Mester enflasyonun sürdürülebilir ve zamanlı bir şekilde yüzde 2'ye geri döndüğüne dair yeterli kanıt olmadan faiz oranlarını çok erken veya çok hızlı bir şekilde düşürmek hata olur dedi.

“Enflasyon konusunda çok ilerleme kaydettik”

Açıklama yapan diğer bir Fed üyesi Neel Kashkari, enflasyonda kaydedilen önemli iyileşmeyi kutladı ancak daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kashkari, henüz o noktaya gelmediklerini ama enflasyon konusunda çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Pazartesi günkü makalesinde Kashkari, Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmeden önce gelen verileri değerlendirmek için zamanları olduğunu dile getirdi.

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