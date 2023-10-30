ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı

ABD’den Türkiye’ye Hamas tehdidi geldi. Yapılan açıklamada Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasının tartışılması gerektiği savunuldu. Skandal sözleri Türker Ertürk açıkladı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı

ABD’deki etkin düşünce kuruluşlarından Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) Türkiye ile ilgili tehdit dolu açıklamalar yaptı.

FDD’nin Araştırmalardan Somlu Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer Türkiye ile ilgili düzenlediği panelde Hamas’ın Türkiye’de ofis açtığını belirterek Hamas üyelerinin Türkiye’de serbestçe dolaşabildiğini söyledi.

Schanzer, Hamas’ın Türkiye’de bağış toplama yetkisi olduğunu ve Türkiye’ye yapılan telkinlere rağmen Hamas politikasından vazgeçmediğini söyledi.

Schanzer, Türkiye’nin İran yaptırımlarını delmesinde yardım ettiğini belirterek ‘gaz karşılığı altın’ olarak planla birlikte 20 milyar dolarlık yaptırımdan kaçılması için yardım edildiğini söyledi.

Schanzer, yaptığı konuşmada Türkiye’nin NATO üyeliğinden çıkartılması konusunun konuşulması gerektiğini savundu.

“BU GİDİŞ İYİ DEĞİL”

ABD’den gelen açıklamaları değerlendiren Türker Ertürk, gidişatın iyi olmadığını belirterek ABD’nin Türkiye’yi ‘terör destekçisi’ ilan ederek ağır yaptırımlar uygulama ihtimalinin olduğunu vurguladı.

Türker Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamalar ülkemiz için çok kötü emareler. Bu kafayla gidersek ekonomiyi çevirecek parayı bulamayacağız, verdirmeyecekler ve ekonomimiz daha da zora girecek. Daha da kötüsü Türkiye’yi terör destekçisi ilan etme, ağır yaptırımlar uygulama ve istikrarsızlaştırma operasyonları yapabilirler. Bu gidiş iyi gidiş değil.”

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