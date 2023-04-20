ABD'den Ukrayna'ya rekor yardım

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için daha fazla top mermisi ve roket içermesi beklenen bir pakette Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardım edeceğini duyurdu.

VOA'ya konuşan ABD'li yetkililer, son yardımın aynı zamanda TOW güdümlü tanksavar füzeleri, tanksavar mayınları ve Rusya'nın işgal altındaki bölgeleri kazmış olan Rus kara kuvvetlerini geri püskürtmek için gerekli olan AT-4 zırha karşı silahları da kapsadığını söyledi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri başkanı salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşta önemli kayıplar vermeye devam etmesine rağmen, Rusya'nın doğu Ukrayna'nın Bakhmut şehri için yapılan savaşta ağır top ve hava saldırılarının kullanımını artırdığını söylemişti.