Rusya casus gemilerinin İskandinav sularında bilgi topladığı iddia edildi

Norveç ve İsveç basınını Rus casus gemilerinin İskandinav sularında istihbarat topladığını iddia etti.

Rusya casus gemilerinin İskandinav sularında bilgi topladığı iddia edildi

İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'nın kamu yayıncıları tarafından yapılan ortak bir soruşturmaya göre Rus gemileri bölgede istihbarat topluyor.

Rusya'nın bölgedeki su altı kabloları ve rüzgar santrallerine yönelik potansiyel sabotaj programının bir parçası olarak İskandinav sularında faaliyet gösteren şüpheli casus gemilerden oluşan bir filosunun bulunduğu iddia edildi.

Norveç'ten NRK ve İsveç'ten SVT'nin haberine göre, yayıncılar veri analizini, ele geçirilen radyo iletişimlerini ve istihbarat kaynaklarını, son 10 yılda yaklaşık 50 teknenin su altı gözetleme ekipmanlarını kullanarak potansiyel sabotaj için kilit bölgeleri haritalamak için nasıl istihbarat topladığını göstermek için kullandılar.

NRK'ya göre, Rus gemileri askeri eğitim alanlarının, önemli petrol ve gaz sahalarının, küçük havaalanlarının, derin su rıhtımlarının ve Norveç Silahlı Kuvvetleri için stratejik olarak önemli merkezlerin yanından geçiyor.

Soruşturmanın merkezinde yer alan Amiral Vladimirsky gemisinin, Rus casus gemisi olduğu ve bir ay boyunca vericisi kapalı olarak İskandinav sularında seyahat ettiği, rüzgar çiftliklerinin yakınında yelken açtığı ve İsveç Silahlı Kuvvetlerinin deniz eğitim alanlarından geçtiği tespit edildi.

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