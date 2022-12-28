28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD’den yasa dışı göçmenler için karar

Beyaz Saray, kaçak göçmenleri "sınır dışı etmeyi hızlandıran" kanunun devamı kararına uyacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 09:05
Takip Et

ABD’den yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için karar

ABD’den yasa dışı göçmenler için karar
+
Aa
-

Beyaz Saray, ABD Yüksek Mahkemesi’nin, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunun (Title 42) devamına yönelik kararına “uyacaklarını” açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre yazılı açıklamasında, “Yüksek Mahkeme’nin bugünkü kararı, mevcut 42. kanunun politikasını yerinde tutarken 2023’te konuyu gözden geçirme yönünde oldu. Elbette karara uyacağız ve Mahkeme’nin incelemesine hazırlanacağız” ifadelerine yer verdi.

Jean-Pierre, “Aynı zamanda, 42. kanun kaldırıldığında sınırı güvenli, düzenli ve insancıl bir şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve göç için yasal yolları genişletmeye devam edeceğiz” dedi. Açıklamada, 42. kanunun bir göçmenlik uygulama önlemi olmadığını, bunun için süresiz uzatılmaması gerektiğini belirten Jean-Pierre, şunları kaydetti:

Bozuk göçmenlik sistemimizi gerçekten düzeltmek için, Kongre’nin ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başladığı ilk gün önerdiği gibi kapsamlı göçmenlik reformu önlemlerini geçirmesine ihtiyacımız var. Bugünkü karar Kongre’deki Cumhuriyetçilere, kapsamlı reform önlemlerine destek verme yoluyla Biden’ın talep ettiği sınır güvenliği için ek fonları sağlayarak sınırımızdaki sorunu çözmek için politik parmak sallamanın ötesine geçmek ve Demokrat meslektaşlarına katılmak için bolca zaman veriyor.

ABD’NİN GÖÇMEN SORUNU

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 2 hafta önce, eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında çıkarılan ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran, ancak kamuoyunda zaman zaman tartışmalara neden olan söz konusu kanunun uygulamasının kaldırılmasına yönelik geçen hafta hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde, uygulamanın 21 Aralık'ta son bulacağı, sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacağı duyurulmuştu.

Özellikle Meksika'ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken, Teksas'ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasa dışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da 42. kanunun kaldırılması halinde New York'un tekrar göçmen akınına uğrayabileceği uyarısında bulunarak, Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. kanun uygulamasının sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
2
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
3
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
4
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
6
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
7
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.