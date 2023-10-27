AB'den Rusya ile görüşen Orban'a tepki

Brüksel'de düzenlenen iki günlük AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel basın toplantısı düzenledi.

Ursula von der Leyen, Orban'ın AB ile ters düşen Putin ile yaklaşık iki hafta önce Çin'de görüşmesinin zirve toplantısında gündeme gelip gelmediği ve AB liderlerinin görüşmeye nasıl tepki verdiğine yönelik soruyu yanıtladı.

Zirvedeki genel yaklaşımın, "bir liderin kimle görüşeceğine kendisinin karar vereceği" şeklinde olduğunu aktaran von der Leyen, "Ancak ihtiyacımız olan şey yakın koordinasyon ve eğer görüşmenin içeriği AB'yi ve AB içindeki birliği etkileyecekse şeffaflıktır." dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞEN ORBAN'A AB İÇİNDE TEPKİ VAR

Orban'ın Putin ile görüşmesi ve el sıkışmasına başta Baltık ülkeleri olmak üzere AB üyeleri tepkili.

Zirve sırasında gazetecilere açıklama yapan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB'nin desteklediği Ukrayna ile savaşan Rusya'nın devlet başkanıyla AB üyesi bir ülkenin başbakanının görüşmesini zirvede gündeme getireceğini söylemişti.

Kallas, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği Putin ile el sıkışan Orban ile de konuyu görüşeceğini belirtmişti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Orban'ın Putin ile görüşmesine tepki verirken, "Ukrayna'da acımasız gaddarlık sergileyen bir rejimle flört ettiğimizi görmek gerçekten çok tuhaf. Bu uluslararası topluma ve özgürlükleri için savaşan Ukrayna'ya çok yanlış mesajlar gönderiyor." demişti.

Orban ise Putin ile görüşmesini savunarak, "Barış için her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle Ruslarla iletişim hatlarını açık tutuyoruz. Aksi halde barış şansı olmaz." demişti.