AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Kaynak: AA
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
AB, Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketini onayladı. Yeni yaptırım paketi kapsamında yaklaşık 200 kuruluş ve kişinin yaptırım listesine eklenmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketini onayladı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı çerçevesinde 13'üncü yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı." paylaşımı yapıldı.

"Bu, AB tarafından onaylanan en geniş yaptırım paketlerden biri" ifadesi kullanılan paylaşımda, paketin 24 Şubat'ta resmen onaylanacağı kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Putin'in savaş makinesini zayıflatmaya devam etmeliyiz" diyen von der Leyen, AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısının 2 bini bulduğunu ve Rusya'nın insansız hava araçlarına erişimini daha da azalttıklarını belirtti.

Yeni pakette yaptırım listesine 200'e yakın kişi ve kuruluş eklenmesi bekleniyor.

SAVAŞIN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNE DENK GELİYOR

Detayları henüz paylaşılmayan yaptırım paketinin onayı savaşın başladığı 24 Şubat'ın ikinci yıl dönümüne denk geliyor.

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

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