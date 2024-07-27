Şimşek’in CHP’li belediyelere karşı yeni planı ortaya çıktı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından belediye borçlarının hızlı tahsili konusundaki sürecin detaylarını paylaştı.

Hükümetin yerel seçimlerdeki başarısızlığının ardından CHP’ye oy verenleri cezalandırma amacı taşıyan adımlar attığını belirten Babacan, belediyeleri sıkıntıya sokacak başka bir yasal düzenlemenin ekim ayında TBMM’ye sunulacağını aktardı.

SON DAKİKA ERTELENDİ

“AKP’li belediye başkanları döneminde yapılan borçları hızlıca tahsil etme kararı alan hükümetin bu yaklaşımı, siyasi kulislerde 'AKP’nin normalleşmeden anladığı bu!' yorumlarına neden oluyor." diyen Babacan, AKP kulislerinden aldığı bilgileri aktardı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak maddenin, bu ay çıkartılan yasalardan birinin içine konulmasının planlandığı, son dakikada ekim ayına bırakıldığı ortaya çıktı. Taslak düzenlemeyle, 'Belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi' öngörülüyor.

Yapılması planlanan düzenlemeyle, “il özel idarelerinin, belediyelerin, bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsilatı” amaçlanıyor."