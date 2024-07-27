Pirinç çuvalları arasında çıktı. Değeri milyonlarca dolar

İspanyol polisinden dev kokain operasyonu...Tam 4 ton kokain ele geçirdiler. Uyuşturucular pirinç çuvalları arasından çıktı.

İspanyol polisi olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Polis, Barselona Limanı'nda pirinç çuvallarına gizlenmiş dört metrik ton kokain ele geçirdiklerini duyurdu. Uyuşturucu çetesinin İspanya, Paraguay ve İngiltere'de faaliyet gösterdiği açıklandı. Şebekenin çökertildiğini açıklayan İspanyol polisi uyuşturucunun Paraguay'ın Asuncion kentinde toz haline getirildiğini duyurdu.

Polis uyuşturucunun pirinç çuvallarının içine gizlenmiş plastik torbalar için yakalandığını duyurdu. Konteynerlerin bu yılın başında Barcelona Limanı'na getirildiğini açıklayan İspanyol polisi kokain yükünün ancak temmuz ayında kaçakçılar tarafından konteynerlere taşındığında fark edildiğini açıkladı.

Polis olayla ilgili olarak İspanya'da 8 kişinin tutuklandığını, Paraguay'da ise 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.