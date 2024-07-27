Pirinç çuvalları arasında çıktı. Değeri milyonlarca dolar

Düzenleme: Kaynak: VOATÜRKÇE
Pirinç çuvalları arasında çıktı. Değeri milyonlarca dolar

İspanya polisi Barselona Limanında pirinç çuvalları arasına gizlenmiş 4 ton kokain ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, 10 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucunun değerinin milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

İspanyol polisinden dev kokain operasyonu...Tam 4 ton kokain ele geçirdiler. Uyuşturucular pirinç çuvalları arasından çıktı.

İspanyol polisi olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Polis, Barselona Limanı'nda pirinç çuvallarına gizlenmiş dört metrik ton kokain ele geçirdiklerini duyurdu. Uyuşturucu çetesinin İspanya, Paraguay ve İngiltere'de faaliyet gösterdiği açıklandı. Şebekenin çökertildiğini açıklayan İspanyol polisi uyuşturucunun Paraguay'ın Asuncion kentinde toz haline getirildiğini duyurdu.

Polis uyuşturucunun pirinç çuvallarının içine gizlenmiş plastik torbalar için yakalandığını duyurdu. Konteynerlerin bu yılın başında Barcelona Limanı'na getirildiğini açıklayan İspanyol polisi kokain yükünün ancak temmuz ayında kaçakçılar tarafından konteynerlere taşındığında fark edildiğini açıkladı.

Polis olayla ilgili olarak İspanya'da 8 kişinin tutuklandığını, Paraguay'da ise 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

polis3344.jpg

polis234.jpg

polis1.jpg

İlgili Haberler
Eski Fenerbahçeli Zico 18 milyonunu kaptırdı
Tüm emeklilere ücretsiz oldu. Tek kuruş ödemeyecekler
Tuğrul Türkeş'ten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çok sert tepki
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa...
Son Haberler
Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar
Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti Dünya
Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti
Digitürk paket fiyatlarına rekor zam! Ekonomi
Digitürk paket fiyatlarına rekor zam!
G20 Maliye Bakanları'ndan küresel ekonomide 'yumuşak iniş' açıklaması Ekonomi
G20 Maliye Bakanları'ndan küresel ekonomide 'yumuşak iniş' açıklaması
Şimşek’in CHP’li belediyelere karşı yeni planı ortaya çıktı Ekonomi
Şimşek’in CHP’li belediyelere karşı yeni planı ortaya çıktı
Dünyanın en zehirlisi Türkiye’de bir ilde daha görüldü Gündem
Dünyanın en zehirlisi Türkiye’de bir ilde daha görüldü