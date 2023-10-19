AB’den “vize serbestisi” uygulamasında güncelleme

AB Komisyonu, AB üye ülkelerde uygulanan vize serbestisi uygulaması hakkında yeni bir güncelleme yaptı. Üye ülkeler istedikleri takdirde vize serbestisini askıya alabilecek.

KAYNAK: AA
AB’den “vize serbestisi” uygulamasında güncelleme

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre "Gelişen jeopolitik bağlam, vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, AB'nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor." denildi.

Açıklamaya örnek olarak "son zamanlarda dünya çapında gerçekleşen siyasi olaylardan kaynaklı Avrupa’da artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler" gösterildi.

Getirilen yeni kurallara göre AB ülkeleri istedikleri takdirde vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilecek, bu konuda daha geniş ve esnek gerekçeler öne sürebilecekler.

AB Komisyonu vize serbestisinin uygulandığı ülkelerin düzensiz göç almasından endişeli.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson konuya ilişkin açıklamasında, geçen sene AB'ye vizesiz seyahat uygulamasının bulunduğu üçüncü ülkelerden yaklaşık 150 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığını bildirerek, "Vizesiz seyahat böyle kullanılmamalı." dedi.

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