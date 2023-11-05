Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak Doğu Anadolu yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de Abdigör köfte oldu. MasterChef All Star sonrası Abdigör köfte tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan Abdigör köfte yapılması istendi. MasterChef sonrası Abdigör köfte tarifi araştırılıyor. Peki, Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?

İşte Abdigör köfte tarifi…

ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gr. dana kıyma

- Tuz, Karabiber

- 1 adet soğan

- 1 su bardağı pirinç

- 1 yemek kaşığı tereyağı

ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kıymanın içerisine tuz ve karabiber eklenir. Soğan ince yemeklik doğranır. Karışıma eklenerek yoğurulur büyük köfteler haline getirilir. Tuzlu haşlama suyu hazırlanır içerisine köfteler eklenerek pişirilir.

Pişen köfteler su içerisinden alınır ve tereyağı eklenir.

Yıkanan pirinç eklenerek pişmeye bırakılır. Üzerine köfte koyularak servis edilir.

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