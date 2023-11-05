MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan Abdigör köfte yapılması istendi. MasterChef sonrası Abdigör köfte tarifi araştırılıyor. Peki, Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?
İşte Abdigör köfte tarifi…
ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 500 gr. dana kıyma
- Tuz, Karabiber
- 1 adet soğan
- 1 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı tereyağı
ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR?
Kıymanın içerisine tuz ve karabiber eklenir. Soğan ince yemeklik doğranır. Karışıma eklenerek yoğurulur büyük köfteler haline getirilir. Tuzlu haşlama suyu hazırlanır içerisine köfteler eklenerek pişirilir.
Pişen köfteler su içerisinden alınır ve tereyağı eklenir.
Yıkanan pirinç eklenerek pişmeye bırakılır. Üzerine köfte koyularak servis edilir.