Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak Doğu Anadolu yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de Abdigör köfte oldu. MasterChef All Star sonrası Abdigör köfte tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi için malzemeler neler?