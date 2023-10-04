ABD'li Banka Merkez Bankası'nın bu ay faizi ne kadar artıracağını açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın bu ay 500 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini kaydetti.

ABD'li Banka Merkez Bankası'nın bu ay faizi ne kadar artıracağını açıkladı

Morgan Stanley, Türkiye’yle ilgili bir rapor yayınladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre banka, Ekim ayında MB’den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Bankanın raporunda ayrıca, faiz oranının 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 40 olacağının beklendiği belirtildi: “Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemelere olan bağımlılığı azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, Kasım ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 37,5’e yükseltmeyi öngörüyoruz.

Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir ancak marttan sonra daha fazla sıkılaştırma öngörüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz.”

Politika faizi şu an yüzde 30. Bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 26 Ekim’de düzenlenecek.

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