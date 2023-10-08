ABD'li dağcı Çin'de düşen çığ yüzünden öldü

Editör: Murat Öztürk

Çin basınında çıkan haberlere göre, Amerikalı dağcı Anna Gutu ve Nepalli rehber Mingmar Sherpa'nın Tibet'teki bir dağın yamacına çığ düşmesi sonucu öldüğü doğrulanırken, iki kişinin daha kayıp olduğu bildirildi.

Devlete ait Xinhua Haber Ajansı'na göre çığlar Cumartesi öğleden sonra Tibet'in Shishapangma Dağı'nı 7.600 ve 8.000 metre yükseklikte vurdu.

Haber ajansı, Amerikalı dağcı Gina Marie Rzucidlo ve Nepalli dağ rehberi Tenjen Sherpa'nın kaybolduğunu bildirdi. Sherpa, bu yılın temmuz ayında 8.000 metreden yüksek 14 dağa en hızlı tırmanış rekorunu kıran ikiliden biriydi.

Sherpa 14 zirvenin tamamına iki kez tırmanan en genç tırmanıcı olmak istediği bildirildi.

Xinhua, çığ düştüğünde ABD, İngiltere, Japonya ve İtalya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden toplam 52 dağcının dağın zirvesine çıkmaya çalıştığını söyledi.