ABD'li dağcı Çin'de düşen çığ yüzünden öldü

Amerikan vatandaşı bir dağcı ve yerel rehberin, Tibet dağına düşen çığ nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, iki kişinin daha kayıp olduğu bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'li dağcı Çin'de düşen çığ yüzünden öldü

Editör: Murat Öztürk

Çin basınında çıkan haberlere göre, Amerikalı dağcı Anna Gutu ve Nepalli rehber Mingmar Sherpa'nın Tibet'teki bir dağın yamacına çığ düşmesi sonucu öldüğü doğrulanırken, iki kişinin daha kayıp olduğu bildirildi.

Devlete ait Xinhua Haber Ajansı'na göre çığlar Cumartesi öğleden sonra Tibet'in Shishapangma Dağı'nı 7.600 ve 8.000 metre yükseklikte vurdu.

Haber ajansı, Amerikalı dağcı Gina Marie Rzucidlo ve Nepalli dağ rehberi Tenjen Sherpa'nın kaybolduğunu bildirdi. Sherpa, bu yılın temmuz ayında 8.000 metreden yüksek 14 dağa en hızlı tırmanış rekorunu kıran ikiliden biriydi.

Sherpa 14 zirvenin tamamına iki kez tırmanan en genç tırmanıcı olmak istediği bildirildi.

Xinhua, çığ düştüğünde ABD, İngiltere, Japonya ve İtalya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden toplam 52 dağcının dağın zirvesine çıkmaya çalıştığını söyledi.

Öne Çıkanlar
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Son Haberler
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı Dünya
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti Ekonomi
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti
Beşiktaş İstanbulspor maçı Spor
Beşiktaş İstanbulspor maçı
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var Gündem
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?
Bursa'da havaya rastgele ateş açan maganda yakalandı Gündem
Bursa'da havaya rastgele ateş açan maganda yakalandı