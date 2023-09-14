ABD'li dağcı mide mahsur kaldığı mağaraya yeniden girmek istiyor

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra yapılan tedaviyle doktorların kararı üzerine 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de günün ilk saatlerinde tahliye edilen Dickey, tedavisinin sürdüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Dickey, Morca Mağarası'ndan başarılı şekilde kurtarıldıktan sonra getirildiği hastanede bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü söyledi.

Hayatta olmanın sevincini yaşadığını aktaran Dickey, "Bugün halen hayatta olduğum için büyük şükran diliyorum. 11 gün boyunca yer altında sıkışıp kalmışken bir milletin beni izlediğini, merak ettiğini, defalarca desteklediğini öğrendim; Türkiye." dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dickey, mağaradaki tahliye sürecine Türk hükümetinin büyük destek verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

İnsanlar beni takip etmeye başlamadan çok önce Türk hükümetinin desteği başlamıştı. Hayatımı kurtaran, gerekli tıbbi malzemeleri nişanlım Jessica'ya ulaştırarak zorlu 1000 metrelik yolcuğu geri yapmasını sağlayan hızlı ve kararlı adımlar için onlara teşekkür ediyorum. Morca, hayatımın ilk kurtuluşu değil. 3 kurtulmadan biriydi ama ben oradaydım. Sadece Türkiye değil tüm dünya beni takip ediyordu. Bu inanılmaz bir şey. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve Türk hükümeti kurumlarının katkısıyla gerçekleştirilen ortak çalışma, son kurtuluşum için önemli bir rol oynadı. Türk hükümetine beni başından sonuna kadar destekledikleri için çok teşekkür ediyorum

Avrupa Mağara Kurtarma Derneği'nin bir parçası olduğunu aktaran Dickey, Morca Mağarası'nda gerçekleştirilen operasyonun tüm dünyaya örnek olduğuna dikkati çekti.

ABD'li dağcı, tedavi sürecine değinerek, "Şimdilik bu hastanede doktorların ve çalışanların inanılmaz özenli bakımı altında iyileşmeye devam edeceğim. Hem mesleki uzmanlıkları hem de kişisel ilgilileri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu etrafımda görüyorum; sadece benim için değil, buraya gelen her hastayla aynı şekilde ilgileniyorlar. İnanılmaz bir hastane burası." diye konuştu.

Dickey, bir gazetecinin, Morca Mağarası'na giriş amacını sorması üzerine, "Mağaraya girme sebebimiz Türkiye Mağaracılık Federasyonunca yürütülen bir keşif çalışmasıydı. Mağarada keşif yapılmasının en önemli sebebi bilim, çünkü mağaralar insanların girmediği ve ulaşmadığı yerler. Dolayısıyla oradan alınan örnekler ve orada yaşayan canlılar bilim için çok önemli. Ben bilim insanı değilim ama oradan bir kartla örnek alabiliyorum. Dolayısıyla bu şekilde bilime faydası oluyor." ifadelerini kullandı.

YER ALTINDAKİ GÖLÜN KARŞISINA GEÇMEYİ AMAÇLAMIŞ

Dickey, mağarada umutsuzluğa kapılmamaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

Durumun gerçek anlamda farkına vardığınız zaman 'Evet, öleceğim' diyebiliyorsunuz ama yine de ümitsizliğe kapılmadım. Mağara keşiflerine devam edeceğim. Başıma gelen bu tıbbi durum ender rastlanan bir şey. Her zaman olabilecek bir şey değil. Bu bir şanssızlık. Hayatın her alanında risk var. Mağaracılık diğer bazı sporlara baktığımızda aslında güvenli bile sayılabilir. Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak. 1000 metre aşağı inince yerin altında bir göl var. O gölü geçip karşıda ne olduğunu keşfedebilmek için dalış yapıyoruz. Aşağı inip yukarı tırmanmış oluyoruz. O gölün üstünden geçmeyi hedefliyorum. Geçen sene 100 metre tırmandım. Bu sene onu geçmeyi amaçlamıştım. Amacım gölün karşına geçmek.