ABD'li dev şirkete bebekleri kanser yaptı suçlaması. Şirket uzlaşmak için 6.48 milyar doları gözden çıkardı

Kaynak: AA
ABD'li dev şirkete bebekleri kanser yaptı suçlaması. Şirket uzlaşmak için 6.48 milyar doları gözden çıkardı
ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünlerin üretimini yapan Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere sebep olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulundu.

Johnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine sebep olduğunu öne sürerek ABD'de açılan davaların neredeyse tamamında uzlaşmaya varılmasına yönelik planını açıkladı.

Şirketten duyurulan açıklamada, planın Johnson & Johnson'ın davacılara 25 yılda yaklaşık 6,48 milyar dolar ödenmesini taahhüt ettiği belirtildi.

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Planın, şirketin iştiraki olan LTL Management'ın iflas başvurusu yoluyla davaların çözülmesine olanak tanıyacağı belirtildi.

Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, davayı sona erdirmek için davacıların avukatlarıyla beraber çalışıldığını ifade etti.

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