ABD'li dev şirkete bebekleri kanser yaptı suçlaması. Şirket uzlaşmak için 6.48 milyar doları gözden çıkardı

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünlerin üretimini yapan Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere sebep olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulundu.