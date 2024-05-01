ABD'li dev şirkete bebekleri kanser yaptı suçlaması. Şirket uzlaşmak için 6.48 milyar doları gözden çıkardı

Johnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine sebep olduğunu öne sürerek ABD'de açılan davaların neredeyse tamamında uzlaşmaya varılmasına yönelik planını açıkladı.
Şirketten duyurulan açıklamada, planın Johnson & Johnson'ın davacılara 25 yılda yaklaşık 6,48 milyar dolar ödenmesini taahhüt ettiği belirtildi.
Planın, şirketin iştiraki olan LTL Management'ın iflas başvurusu yoluyla davaların çözülmesine olanak tanıyacağı belirtildi.
Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, davayı sona erdirmek için davacıların avukatlarıyla beraber çalışıldığını ifade etti.