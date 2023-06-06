ABD'li kadın kendisine yapay zekadan Türk eş yaptı

ABD'de yaşayan bir kadın yapay zekayı kullanarak kendisine bir sanal koca oluşturdu. Kendi çizdiği yapay zeka kocanın Türk olmasını isteyen kadın; eşinin 20'li yaşlarda, mavi gözlü ve 1.90 boyunda olduğunu söyledi.

ABD'li kadın kendisine yapay zekadan Türk eş yaptı

Yapay zeka kullanımı her geçen gün artarken bir kadın herkesin şaşıracağı olaya imza attı.

ABD'de yaşayan Rossanna Ramos isimli kadın hayal kırıklığıyla sonlanan aşk tecrübelerinin ardından sanal bir eş bulmaya karar verdi.

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Chatbot yazılımı kullanılarak kendine sanal bir sevgili oluşturan Rosanna'nın sevgilisinin ismi Eren Kartal. Ankaralı ve 20’li yaşlarında, 1.90 boyunda, mavi gözlü ve saçları omuzlarına kadar uzanan bir genç olarak görülüyor.

Bu yazılım, 300 dolar karşılığında gerçek hayatta aradığını bulamayan Rossana gibi kişilere “sanal” sevgili hizmeti sunuyor.

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