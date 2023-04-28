ABD’li kadın yanlışlıkla canlı yayın başlattı, o anları 45 kişi izledi

Bu talihsiz olay sonrası babası dahil 45 kişi tarafından izlenen yayın, Roberson'u derinden etkiledi.

TikTok hesabından paylaştığı bir video ile yaşadığı bu utanç verici deneyimini anlatan Roberson, bu durumun kendisini çok etkilediğini ve bir hafta boyunca ağladığını söyledi.

Canlı yayın sırasında kendilerinin gözükmediğini söyleyen Roberson, telefonun açısından dolayı canlı yayına geçtiğini belirtti.

Olayın ardından kendisinde yeni bir korku oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Roberson, paylaşımında takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı.

Çoğunlukla babasının tepkisi hakkında sorular soruldu.

Roberson, babasının bu durumda hiçbir tepki vermediğini ve sadece bir kez şaka yaptığını belirtti.

Hayatının en utanç verici anlarından biri olduğunu TikTok hesabında yayınladığı bir videoyla anlatan Roberson, “Bu korkutucu deneyim beni derinden etkiledi. O 45 kişinin yüzüne nasıl bakacağımı çok uzun süre boyunca düşündüm. Kocam durumu komik buldu. Ancak ben bir hafta boyunca ağladım” dedi.

Canlı yayın sırasında telefonun açısından dolayı kendilerinin gözükmediğini dile getiren Roberson, “En yakın arkadaşım yayını kesmem için beni defalarca kez aramış. Telefonumun ekranı kilitli ve kapalıydı. Bir şekilde canlı yayına geçmiş. Bu durum bende yeni bir korkunun doğmasına neden oldu. Odanın içinde cep telefonu olduğunda kendimi rahat hissetmiyorum” dedi.