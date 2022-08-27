Adamlar Türkiye'yi böyle görüyor; ABD'li senatör: Türkiye Doğu Akdeniz’deki en büyük tehdit

Yunanistan'ı ziyaret eden Menendez, dün Atina Üniversitesinde yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük tehdit olduğunu.” söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki ekonomik krizden dikkatleri uzaklaştırmak için çatışma peşinde olduğunu öne süren Menendez, “Umarım ABD, bu durumdan Erdoğan'ı sorumlu tutar” dedi.

Türk uçaklarının Ege'de Yunanistan'ı taciz ettiği iddiasını gündeme getiren ABD'li senatör, “Bu bir NATO ülkesi için kesinlikle kabul edilemez bir davranış.” diye konuştu.

"ERDOĞAN'LI TÜRKİYE'NİN GİDİŞATINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Oda TV'nin Kathimerini gazetesinden aktardığı habere göre hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağı olan Menendez, daha önce de Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 satın alacağına dair haberlerle ilgili sert açıklamalar yapmıştı. Menendez, “Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi.” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini de sert dille eleştiren ABD’li Senatör, “Türkiye’nin Rus savunma sektörüyle ilişkilerinin genişlemesi, NATO’daki müttefiklerimizin ve Avrupa’daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak büyük bir hata olur.” demişti.

Daha önce Donald Trump’ın başkanlık döneminde de Türkiye’ye yaptırımların önünü açan hamleleri ABD’li bazı senatörlerin ısrarları sonrasında gerçekleşmişti.

Menendez’in açıklamalarının ardından akıllara CAATSA yaptırımlarını destekleyen bu senatörler geldi.

İşte o haber: