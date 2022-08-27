Cem Gürdeniz açıkladı: Türk kıta sahanlığında Rumlar petrol arıyor. İtalyanlar koruyor. Hani esip gürleniyordu

İtalyan Donanması, Kıbrıslı Rumların, KKTC haklarını hukuksuzca göz ardı ederek lisans verdiği 6 numaralı sahada İtalyan ENI sondaj gemisini korumak için firkateyn görevlendirdi.

Gelişmeyi İtalyan donanması sosyal medya hesabından duyururken Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bu sahanın Türk kıta sahanlığına komşu olduğunu ve Türkiye’nin de kendi sahasında varlık göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Paylaşım sonrası kullanıcılar, "Mavi Vatan konusunda toz kondurulmuyordu, bu rezalet de ne?" yorumunda bulundu.

İşte Cem Gürdeniz’in paylaşımı:

İtalyan Donanması'na ait resmi Twitter hesabının paylaştığı fotoğraflar ise şöyle: