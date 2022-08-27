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  • Cem Gürdeniz açıkladı: Türk kıta sahanlığında Rumlar petrol arıyor. İtalyanlar koruyor. Hani esip gürleniyordu

Cem Gürdeniz açıkladı: Türk kıta sahanlığında Rumlar petrol arıyor. İtalyanlar koruyor. Hani esip gürleniyordu

Kıbrıs Rum yönetiminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) haklarını gasp ederek lisans verdiği 6 numaralı sahada İtalyan donanmasının faaliyetlerini artırması sonrası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:59
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:15
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Cem Gürdeniz açıkladı: Türk kıta sahanlığında Rumlar petrol arıyor. İtalyanlar koruyor

Cem Gürdeniz açıkladı: Türk kıta sahanlığında Rumlar petrol arıyor. İtalyanlar koruyor. Hani esip gürleniyordu
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İtalyan Donanması, Kıbrıslı Rumların, KKTC haklarını hukuksuzca göz ardı ederek lisans verdiği 6 numaralı sahada İtalyan ENI sondaj gemisini korumak için firkateyn görevlendirdi.

Gelişmeyi İtalyan donanması sosyal medya hesabından duyururken Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bu sahanın Türk kıta sahanlığına komşu olduğunu ve Türkiye’nin de kendi sahasında varlık göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Paylaşım sonrası kullanıcılar, "Mavi Vatan konusunda toz kondurulmuyordu, bu rezalet de ne?" yorumunda bulundu.

İşte Cem Gürdeniz’in paylaşımı:

İtalyan Donanması'na ait resmi Twitter hesabının paylaştığı fotoğraflar ise şöyle:

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Ülkü turan
27.08.2022 16:49
Ata demirerin filminde Marmara ve Avşa adalarını Yunanistan'a vermiştik.galiba AKaPe sayesinde o da olacak.yaparsa AKaPe yapar.kedke Yunan kazansaydi diye boşuna konuşmuyor bu AKaPe liler  
 
Yunusca
27.08.2022 15:33
Ne reisi yav. Ancak taka reisi....  
 
baybars b.
27.08.2022 14:16
yakında Abdülhamit sondaj gemisini Marmara denizine çekeriz , artık sadece orada borumuz ötüyor , o da şimdilikkkk  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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