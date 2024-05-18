Alex de Souza Süper Lig'e geri döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alex de Souza Süper Lig'e geri döndü
Antalyaspor, teknik direktörlük için Alex de Souza ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Alkan Evren, yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

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