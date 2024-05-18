Özgür Özel'den Erdoğan’a: Madem atamayacaktın 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP İstanbul’da ‘Büyük Eğitim Mitingi’ gerçekleştirdi. Bugün Saraçhane Meydanı’nda yapılan mitingde Özgür Özel atamayan öğretmenlere değindi.

Ayrıca ‘Büyük Eğitim Mitingi'ne atanmayan öğretmenler, mülakat ve müfredat mağdurları katıldı.

Atanamayan öğretmenlerle ilgili Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

“1 MİLYON GÜNAHSIZI NİYE OKUTTUN?”

Özel açıklamasında “Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olan kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla kadar ihtiyaç var. Burada hatırlatıyorum. Ne diyordunuz itibardan tasarruf olur eğitimden olmaz. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun?” ifadeleri kullandı.

Mitingde atanamayan öğretmenler de konuştu. Hilal Başkapan adlı bir öğretmen meslektaşları adına aldı.

Başkapan “Ataması yapılmayan öğretmenler ya düşük ücretlerle okullarda çalışmaya ya da asgari ücretin yarısına ücretli öğretmenlik yapmaya mecburlar. Bizler mesleğimizi insanca şartlarda yerine getirmek istiyoruz. Genel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönem MEB Bakanı Mahmut Özer mülakatın kaldırılacağını dile getirdi. Bizler de bu sözlere umutlanıp tekrar sınava hazırlandık. Geldiğimiz noktada ise yılların emeği bir kenara bırakılmaktadır. Kalkacağı söylenen mülakat ise daha ağır bir şekilde önümüze konmaktadır. Bizler bu mülakatları öğretmenlik eğitimimizde onlarca kez aştık. Şu an objektifliğine asla inanmadığımız bir sisteme geçiliyor. Böyle olduğuna kendileri de inanıyor ki seçim sürecinde mülakatın kaldırılacağını vaat etti. Şimdi soruyoruz sizleri bu sözden vazgeçiren nedir?

Farklı komisyonların farklı puanlar vermesinin önüne nasıl geçeceksiniz? Bu mülakat ekonomiye ağır bir yük getirmektedir. Mülakat yüzünden derece yapmış bir öğretmenin riski varken Suriyeli öğretmenin sınavsız göreve başlaması bizi derinden üzmektedir. Şimdi sözleri tutma zamanı. Sözlerimizi ebedi öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk sözleriyle bitiriyorum; ‘Toplumların uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür’ “ dedi.