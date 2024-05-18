Üstsüz hizmetçi saatlik ücretini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üstsüz hizmetçi saatlik ücretini açıkladı
Üstsüz hizmetçi, günlük kazancıyla dudak uçuklattı

Amerika’da yaşayan Sammi isimli kadın sosyal medyada olay yarattı. TikTok hesabından yaptığı yayında üstsüz hizmetçilik yaptığını ve 2 saatlik çalışma ücreti olarak bin 600 dolar (yaklaşık 52 bin TL) kazandığını açıkladı.

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'Sincerest_Sammi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadının videosu 2 milyondan fazla beğeni aldı. Müşterileri arasında doktorlar ve yoğun çalışan iş insanları olduğunu söyleyen Sammi, üstsüz hizmetçiliğin yanında bikiniyle araba yıkadığını, istenirse bahçe işlerini de yaptığını söyledi.

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Bir günde 7 bin 350 dolar (yaklaşık 237 bin TL) kazandığını açıklayan Sammi, güvenliği için işe aldığı korumaya paranın 2 bin 205 dolar (yaklaşık 72 bin TL) verdiğini söyledi. Paylaşıma yorum yazan bir kullanıcı, "Onun ilk vardiyası benim 2 haftada kazandığımdan daha fazla... Sanırım mesleğimi değiştirmem gerekiyor" dedi.

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