ABD’li yetkiliden itiraf gibi cevap: Biden ile Netanyahu her zaman aynı fikirde değil

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her konuda her zaman aynı fikirde olmadığını söyledi.

KAYNAK: İHA
ABD’li yetkiliden itiraf gibi cevap: Biden ile Netanyahu her zaman aynı fikirde değil

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın Gazze'nin İsrail tarafından işgal edilmesine karşı olduğunu ifade etti. Kirby, "Başkan Biden çok açık konuştu. Gazze'nin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz. Bizim desteklediğimiz şey, Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmemesidir. İsrailli mevkidaşlarımızla çatışma sonrası Gazze'nin geleceği konusunda aktif görüşmeler yapıyoruz" dedi. Kirby ayrıca, “İsrail ve ABD her konuda anlaşmak zorunda değil. Netanyahu ve Biden her konuda her zaman aynı fikirde değiller” ifadelerini kullandı.

Kirby'nin açıklaması, Netanyahu'nun "İsrail'in belirsiz bir süre boyunca Gazze'nin genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacağını düşünüyorum" ifadelerinin ardından geldi.

"NETANYAHU'DAN ARA VERMESİNİ İSTEDİM"

ABD Başkanı Biden ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günü Binyamin Netanyahu ile konuşma fırsatı bulamadığını ancak Netanyahu’dan pazartesi günkü telefon görüşmesinde Gazze’de "insani duraklamayı” düşünmesini istediğini aktardı. Biden, "Bugün onunla konuşma fırsatım olmadı. Dün (pazartesi) ondan bir ara vermesini istemiştim" dedi.

"TAKTİKSEL DURAKLAMA" GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Biden ile Netanyahu’nun 6 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı” ifadeleri kullanılmıştı.

Öne Çıkanlar
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Son Haberler
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı Spor
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha Ekonomi
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha
Gece bunu yaşıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Gece bunu yaşıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Bir deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bir deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış atasözünün anlamı nedir?
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı Spor
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
İnternetten indirimli alışverişlerde sahte link uyarısı Teknoloji
İnternetten indirimli alışverişlerde sahte link uyarısı
Teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu Gündem
Teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu