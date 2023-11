ABD’li yetkiliden itiraf gibi cevap: Biden ile Netanyahu her zaman aynı fikirde değil

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın Gazze'nin İsrail tarafından işgal edilmesine karşı olduğunu ifade etti. Kirby, "Başkan Biden çok açık konuştu. Gazze'nin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz. Bizim desteklediğimiz şey, Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmemesidir. İsrailli mevkidaşlarımızla çatışma sonrası Gazze'nin geleceği konusunda aktif görüşmeler yapıyoruz" dedi. Kirby ayrıca, “İsrail ve ABD her konuda anlaşmak zorunda değil. Netanyahu ve Biden her konuda her zaman aynı fikirde değiller” ifadelerini kullandı.

Kirby'nin açıklaması, Netanyahu'nun "İsrail'in belirsiz bir süre boyunca Gazze'nin genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacağını düşünüyorum" ifadelerinin ardından geldi.

"NETANYAHU'DAN ARA VERMESİNİ İSTEDİM"

ABD Başkanı Biden ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günü Binyamin Netanyahu ile konuşma fırsatı bulamadığını ancak Netanyahu’dan pazartesi günkü telefon görüşmesinde Gazze’de "insani duraklamayı” düşünmesini istediğini aktardı. Biden, "Bugün onunla konuşma fırsatım olmadı. Dün (pazartesi) ondan bir ara vermesini istemiştim" dedi.

"TAKTİKSEL DURAKLAMA" GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Biden ile Netanyahu’nun 6 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı” ifadeleri kullanılmıştı.