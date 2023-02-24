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ABD'nin 100 yataklı 'sahra hastanesi' İncirlik'e getirildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), afet bölgesinde depremzedelerin sağlık ihtiyacı için 100 yataklı, iki ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Türkiye'ye getirdi. İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirilen hastane, depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 23:32
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ABD'nin 100 yataklı 'sahra hastanesi' İncirlik'e getirildi

ABD'nin 100 yataklı 'sahra hastanesi' İncirlik'e getirildi
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 (DHA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde büyük yıkıma yol açmasının ardından uluslararası yardımlar Türkiye'ye ulaşmaya devam diyor. ABD ordusu, 100 yataklı, acil servisli ve 2 ameliyat odalı sahra hastanesini, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na ulaştırdı.

Sahra hastanesi, Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak. 61/2 Görev Gücü’ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanadı’nda görevli Havacı askerler, hastaneyi 25 Şubat’ta başlayarak bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na devredecek. Devredilmesiyle beraber hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda imkan sağlayacak Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.  

61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütürken, hükümetin kritik öneme sahip tıbbi imkanların sağlanması konusunda bulunduğu destek talebine yanıt veriyoruz. Depremin yarattığı yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum" dedi.

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﻿ABD'nin 100 yataklı 'sahra hastanesi' İncirlik'e getirildi
﻿ABD'nin 100 yataklı 'sahra hastanesi' İncirlik'e getirildi
﻿ABD'nin 100 yataklı 'sahra hastanesi' İncirlik'e getirildi
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