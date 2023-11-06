Gazeteci Recep Canpolat'tan Ali Yerlikaya'ya İHH Başkanı hakkında soruşturma çağrısı. Çevik kuvvet otobüsünü taşlamışlardı

İHH’nin düzenlediği protestolarda İncirlik Üssü önünde Çevik Kuvvet otobüsü taş yağmuruna tutulmuştu. Gazeteci Recep Canpolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a İHH Başkanı Bülent Yılmaz hakkında soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

Gazeteci Recep Canpolat'tan Ali Yerlikaya'ya İHH Başkanı hakkında soruşturma çağrısı. Çevik kuvvet otobüsünü taşlamışlardı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dün, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına destek veren ABD’yi protesto etmek için ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı’nın yer aldığı İncirlik Hava Üssü önünde protesto düzenledi.

Düzenlenen protestolarda İncirlik Hava Üssü’ne girmek isteyen protestocular, çevik kuvvet polislerinin engeliyle karşılaşınca, İncirlik Üssü önünde duran çevik kuvvet otobüsünü taşladı.

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Gazeteci Recep Canpolat, sosyal medya hesabı X’den taşlanan çevik kuvvet otobüsünü paylaşarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a İHH Başkanı Bülent Yıldırım hakkında soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

Gazeteci Recep Canpolat, paylaştığı gönderide,

“Bu ahlaksızlığın sorumlusu, Mavi Marmara’da 20 insanın ölümüne neden olan İHH denilen örgütün başkanı Bülent Yıldırım. Bu hukuksuz, kanunsuz adam hakkında, neden soruşturma açılmıyor? Neden bir kez olsun ifadeye çağrılmıyor?” diyerek yazısının sonuna İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesaplarını etiketledi.

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