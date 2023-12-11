ABD’nin babacan yargıcı Frank Caprio’dan kötü haber

Caught in Providence isimli TV programı ve verdiği kararlarla tanınan ABD‘li yargıç Frank Caprio kansere yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD’nin babacan yargıcı Frank Caprio’dan kötü haber

Videolarıyla ve verdiği kararlarla tanınan ABD’li yargıç Frank Caprio, pankreas kanserine yakalandı. Bu yıl 87 yaşına giren tv ünlüsü yargıç, 6 Aralık’ta Instagram’da yayınladığı klibine “benim için yılın en mutlu günlerinden biri doğum günüm” sözleriyle başladı.

Caprio sözlerine şöyle devam etti:

Bu doğum günüm şimdiye kadar geçirdiklerimden biraz farklı. Kısa bir süre önce kendimi iyi hissetmiyordum ve tıbbi bir muayeneden geçtim, sonuçlar iyi değildi. Bana sinsi bir kanser türü olan pankreas kanseri teşhisi kondu. Tanrı beni tedavi ederken, doktorlarımın düşüncelerine ve ellerine rehberlik etmesi için dua ediyorum. Bunun uzun bir yol olduğunu biliyorum ve elimden geldiğince sıkı mücadele etmeye tamamen hazırım. İnsanların bana sorduğu tek şey, ‘Senin için ne yapabilirim? Her şeyden önce, dostluğunuz ve nazik mesajlarınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama her birinizden kendi yönteminizle lütfen benim için dua etmenizi rica ediyorum. Aldığım tıbbi tedaviye ek olarak, bu durumdan kurtulmama yardımcı olacak en güçlü silah olduğuna inandığım duanın gücüne ihtiyacım var.

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