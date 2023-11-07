ABD'nin başı göç akınıyla dertte

Birgün'de yer alan habere göre, ABD, yeniden göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Orta Amerikalı ve Venezuelalı binlerce göçmen ABD'ye geçme ümidiyle 30 Ekim’de Meksika'nın güneyinden yola çıktı. Meksika’nın Guatemala sınırındaki Chiapas eylaletine bağlı Tapachula kentinden dün yola çıkan yüzlerce göçmenden oluşan grup da Huixtla kasabasında durdurulan binlerce kişilik göçmen kafilesine katılmayı planlıyor.

Chiapas eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, ilk göçmen kafilesinin 3 bin 500 kişiden oluştuğu belirtilirken, organizatörler ise yaklaşık 7 bin kişinin yola çıktığını belirtiyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay ABD-Meksika sınırının Texas eyaleti kısmına 32 kilometrelik duvar inşa edilmesine onay vermişti.